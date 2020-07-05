Любимое мороженое моих детей! Всего 3 ингредиента, готовится проще проcтого.

Ингредиенты:

Сгущенное молоко — 200 г

Сливки — 500 мл

Вафельные коржи — 2 шт.

Приготовление:

1. За полчаса до начала приготовления охладите как следует в морозилке миску, в которой будете взбивать массу, и венчики миксера. В подготовленную посуду влейте охлажденные сливки. Взбивайте на высоких оборотах в течение 5–7 минут.

2. Когда сливки станут достаточно густыми, тонкой струйкой влейте сгущенку.

Взбивайте в течение минуты на небольших оборотах.

3. На дно прямоугольной формы выложите вафельный корж. Если не помещается, разрежьте, подгоните под размер емкости. Распределите ложкой сливочную массу, накройте вторым коржом. Отправьте форму в морозилку на 4–6 часов.

Совет: сливки используйте самой высокой жирности, а если вместо обычной сгущенки возьмете вареную, получите мороженое а-ля крем-брюле. Приятного аппетита!